ड्रेस को लेकर हुआ विवाद तो रेलवे ने लिया एक्शन, भगवा की जगह अब वर्कर्स पहनेंगे प्रोफेशनल कपड़े

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railway) की तरफ से शुरू की गई रामायण सर्किट एक्सप्रेस (Ramayana Circuit Express) में वेटर्स के पहनावें को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सोमवार को कर्मचारियों के पहनावें में बदलाव करने का फैसला लिया है. इस रामायण यात्रा ट्रेन (Ramayan Yatra Train) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भगवा (Saffron) पहनावा निश्चित किया गया था. रेलवे के इस फैसले का संतों ने जमकर विरोध किया था और कर्चारियों के पहनावे को बदलने के लिए कहा था. अलग अलग राज्यों से विवाद बढ़ता देख रेलवे ने अब ड्रेस के तौर पर भगवा कपड़े को हटाकर कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल यूनिफॉर्म को लागू कर दिया है.

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे (Indian Railways) की तरफ से रामायण यात्रा ट्रेन चालई गई है. रेलवे ने रामायण को आधार बनाते हुए ट्रेन के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भगवा कपड़े को ड्रेस के तौर पर निर्धारित किया था. अब रेलवे ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है. रेलवे ने कर्मचारियों की पोशाक को बदलते हुए कहा कि अगर किसी को असुविधा हुई है तो उसके लिए खेद है.

वर्कर्स के लिए यह था पहनावा

रेलवे ने रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन (Ramayan Yatra Express) में काम करने वाले कर्मचारियों का पहनावा साधु संतों की तरह तय किया था. इसमें सभी कर्मचारियों को भगवा धोती, कुर्ता, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई थी. सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में देखा गया कि साधु संतो की ड्रेस में वेटर्स लोगों को ट्रेन में खाना आदि परोस रहे हैं. इतना ही नहीं भगवा पहनावे में वहीं वेटर्स लोगों का जूठन भी उठा रहे थे.

