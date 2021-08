खाना भी खत्म नहीं कर पाए थे नारायण राणे, बीच में ही पुलिस ने उठाया; देखें VIDEO

नासिक. केंद्रीय मंत्री (Union Minister) नारायण राणे (Narayan Rane) को खाना खत्‍म करने के पहले ही रत्‍नागिरी पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. उन पर आरोप है कि उन्‍होंने महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) पर आपत्तिजनक बयान दिया था. बुधवार को रायगढ़ सेशन कोर्ट में राणे को पेश किया जाएगा. इससे पहले राणे को संगमेश्‍वर पुलिस स्‍टेशन और फिर वहां से महाड ले जाया गया. राणे समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी और तालिबानी तक कहा है. थाने में हंगामा और प्रदर्शन कर रहे समर्थकों का कहना था कि पुलिस गिरफ्तारी वारंट तक नहीं दिखाया.

नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांड्ये और पुणे के सिटी पुलिस कमिश्रर अमिताभ गुप्ता ने बताया कि आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ नासिक और पुणे सहित अन्‍य स्‍थानों पर मामला दर्ज हुआ था. भाजपा नेता लाड का आरोप है कि पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्‍यमंत्री राणे को खाना खत्‍म तक करने का समय नहीं दिया. पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और यह भूल गई कि वे एक सीनियर सिटीजन हैं.

#WATCH | Maharashtra: Verbal spat erupts between supporters of Union Minister Narayan Rane and police in Ratnagiri

Visuals from Sangameshwar Police Station pic.twitter.com/z7N6SBYrri

— ANI (@ANI) August 24, 2021