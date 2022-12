VIDEO: अचानक 100 से ज्यादा उपद्रवियों ने घर पर बोला धावा, बेडरूम में घुसकर बेटी का किया अपहरण

हैदराबाद: तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले आदिबटला थाने के मन्नेगुड़ा में 24 वर्षीय एक महिला का उसके घर से अपहरण कर लिया गया. उसके माता-पिता ने आरोप लगाया कि लगभग 100 युवक उनके घर में घुस आए, उनकी बेटी वैशाली को जबरन उठा ले गए और घर में तोड़फोड़ की. महिला पेशे से डॉक्टर है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गईं. राचकोंडा पुलिस ने घंटे भर के ऑपरेशन के बाद पीड़ित महिला को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया. मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है. पुलिस ने पुष्टि की कि यह विशुद्ध रूप से अपहरण का मामला था.

#WATCH | Ranga Reddy, Telangana | A 24-yr-old woman was kidnapped from her house in Adibatla y’day. Her parents alleged that around 100 youths barged into their house, forcibly took their daughter Vaishali away & vandalised the house. Police say, case registered & probe underway. pic.twitter.com/s1lKdJzd2B

राचकोंडा पुलिस के मुताबिक पीड़िता का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाया. यह एक पूर्व नियोजित वारदात थी. पीड़ित महिला सदमे में है और कुछ भी नहीं बोल पा रही है. मुख्य आरोपी नवीन अभी फरार है. पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पीड़िता के परिवार ने दावा किया कि गुंडे उसे उसके बेडरूम से खींचकर ले गए और कार में बिठाया. राचकोंडा के एडिशनल सीपी सुधीर बाबू ने कहा, ‘घटना की विभिन्न पहलुओं से जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है. हम मामले की तह में जाने के सभी प्रयास कर रहे हैं. निश्चित रूप से यह बहुत गंभीर अपराध है. हम मामले में आईपीसी की धारा 307 जोड़ रहे हैं.’

Ranga Reddy, Telangana | A woman has been kidnapped from her house at Adibatla. The woman’s parents alleged that around 100 youths barged into their house & forcibly took their daughter Vaishali away. The accused also vandalised the house. pic.twitter.com/qlJuwU3voE

