पाकिस्तान में तीसरी बार तोड़ी गई रणजीत सिंह की मूर्ति, भारत बोला- पड़ोसी देश में बढ़ रही असहिष्णुता

नई दिल्ली. पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने पर भारत ने मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यह हमला पाकिस्तान में बढ़ती असहिष्णुता को दिखाता है. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान तेजी से घट रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला लगातार बढ़ रहा है और वे इस हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का आह्वान भी किया.

दरअसल लाहौर के किले में बनी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े एक शख्स ने तोड़ दिया. यह घटना सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुई. वीडियो में एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी शख्स महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ता दिखाई दे रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो पाकिस्तानी युवक लाहौर के किले में स्थापित 19वीं सदी के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश करता है और फिर उसे तोड़ देता है. इस दौरान वह रणजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी करता है. इस समूह के लोगों ने पहले भी दो बार महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की है.

TLP worker pulling down Ranjit Singh’s statue at the Lahore Fort. The statue had previously been vandalized by TLP workers on at least two different occasions in the past. pic.twitter.com/IMhcZmPj7e

— Ali Usman Qasmi (@AU_Qasmi) August 17, 2021