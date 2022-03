महाराष्ट्र में 12वीं के छात्र ने अंग्रेजी के पेपर में की गलतियां, अब रतन टाटा की वजह से 'गिफ्ट' मिलेगा 1 नंबर

मुंबई. टाटा समूह (Tata Group) के प्रमुख रतन टाटा (Ratan Tata) की वजह से महाराष्ट्र के 12वीं के स्टूडेंट को एक नंबर गिफ्ट में मिलेगा. सुनने में आपको भले ही अचरज लगे, लेकिन महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए बोर्ड ने अंग्रेजी पेपर में ‘रतन टाटा’ की वजह से एक नंबर देने का निर्णय लिया है. दरअसल, महाराष्ट्र के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी पेपर में कई त्रुटियां थीं, वहीं अब उसी पेपर में शिक्षा बोर्ड के बौद्धिक दिवालियेपन की पोल खुल गई है.

पेपर में ‘Simple Sentence’ बनाने के लिए टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का Whatsapp पर वायरल एक कोट का जिक्र किया गया था. रतन टाटा कई साल पहले ही इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि यह ‘कोट’ उनका नहीं है. बोर्ड ने अपनी पोल खुलने के बाद अब इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले सभी परीक्षार्थियों को एक नंबर देने का निर्णय लिया है.

क्या था ‘कोट’

रतन टाटा के नाम पर ‘ ‘I dont believe in taking right decisions, I take Decisions and make them right’ यह कोट सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. हालांकि, खुद कई साल पहले रतन टाटा ने इस बात का खुलासा किया था कि यह ‘कोट’ उनका नहीं है. पेरिस के ‘एचईसी’ बिजनेस स्कूल ने सात साल पहले रतन टाटा को ‘degree of Honoris Causa’ से नवाजा था.

इस कार्यक्रम के दौरान सवाल-जवाब के सेशन में इसी ‘कोट’ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था. उस दौरान उन्होंने यह खुलासा किया था कि यह उनका ‘कोट’ नहीं है. इतना ही नहीं टाटा समूह के प्रमुख ने उसी वक्त यह भी कहा था कि यह उनके नाम से सोशल मीडिया पर काफी प्रचारित किया जाता है.

अब ‘गिफ्ट’ में मिलेगा एक नंबर

रतन टाटा से जुड़े सवाल पर इतनी बड़ी गड़बड़ होने के बाद अब बोर्ड बचाव की मुद्रा में है. ऐसे में अब बोर्ड ने इस प्रश्न को ‘अटेम्पट’ करने वाले सभी परीक्षार्थियों को एक नंबर देने का निर्णय लिया है. ऐसे में एक नंबर से ‘फेल’ होने वाले छात्रों की किस्मत भी बदल जाएगी.

