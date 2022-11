VIDEO: रविंद्र जडेजा के पिता ने लोगों से की बहु रिवाबा की जगह कांग्रेस को जिताने की अपील

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का दौर खत्म हो गया. पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें एक नाम क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा का भी है. रिवाबा अभी अपने ससुर अनिरुद्ध सिंह जडेजा के चलते सुर्खियों में हैं. दरअसल, रवींद्र जडेजा के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में अनिरुद्ध सिंह जडेजा जनता से रिवाबा को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं. साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं.

वहीं रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा भी अपनी भाभी रिवाबा के खिलाफ मोर्चा खोल रखी हैं. नयनाबा जामनगर सीट पर कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रही हैं. बता दें कि नयनाबा कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं. जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने दिग्गज विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर रवींद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज18 नहीं करता है. गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत एक दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार मंगलवार शाम पांच बजे थम गया.

Ravindra Jadeja’s father appealed the people of Jamnagar to vote in the favour of Congress candidate.

Ravindra Jadeja’s wife is also contesting from the same seat with BJP’s ticket. pic.twitter.com/BopuwnfQct

