अब घर में हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच, ICMR ने दी मंजूरी; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

कोरोना वायरस की जांच को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घर पर कोरोना वायरस की जांच की अनुमति दे दी है. महाराष्ट्र में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या 1500 पर पहुंच गई. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इस बीमारी से 90 लोगों की मौत हो चुकी है. मुंबई में टाउते ने अब तक कई जानें ले ली हैं. अब खबर है कि बजरा (बार्ज) पी-305 पर मौजूद लोगों में से कम से कम 26 की मौत हो चुकी है. साथ ही इनमें से 49 लोगों का अभी भी पता नहीं चल सका है. आइए जानते हैं देश और दुनिया की ऐसी ही 10 बड़ी अपडेट्स के बारे में-रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक टेस्ट किट को ICMR की मंजूरी मिल गई है. इस किट के जरिये लोग घर में ही नाक के जरिए कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकेंगे. होम आइसोलेशन टेस्टिंग किट के लिए MY LAB DISCOVERY SOLUTION LTD पुणे की कंपनी को ऑथोराइज किया गया है. इस किट का नाम COVISELF (Pathocatch)है. (पूरी खबर) कोरोना वायरस महामारी के बाद महाराष्‍ट्र पर ब्‍लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है. महाराष्‍ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्‍य में म्यूकोर्मिकोसिस (ब्लैक फंगस) से 90 लोगों की मौत हो चुकी है. ब्लैक फंगस के अब तक 1500 केस पाए गए हैं. जिनमें से 500 लोग ठीक हुए और 850 का इलाज चल रहा है.बजरा (बार्ज) पी-305 पर मौजूद लोगों में से कम से कम 26 की मौत हो चुकी है और 49 लोग अब भी लापता हैं. उल्लेखनीय है कि यह बजरा चक्रवात 'टाउते' के कारण मुंबई के तट से कुछ दूर सागर में फंसने के बाद डूब गया था. नौसेना के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. (पूरी खबर) राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया के अन्य देशों को कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ खुराक देने का वादा किया है, लेकिन वैक्सीन के अमेरिकी भंडार में से किस देश को वैक्सीन की कितनी खुराक मिलेगी, अभी ये तय नहीं है. (पूरी खबर) देश के छह स्‍थान को यूनेस्‍को विश्‍व धरोहर (UNESCO World Heritage) में शामिल करने की तैयारी है. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Union Ministry of Culture) की संस्था एएसआई (ASI) ने कुल नौ स्‍थानों को शामिल करने के लिए प्रस्‍ताव भेजा था, जिनमें से छह स्‍थानों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है. (पूरी खबर) महाराष्ट्र (Maharashtra) में बुधवार को बुधवार को कोरोना के नए मामलों (New Covid Cases) में वृद्धि देखी गई. बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 34 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. वहीं 594 लोगों ने महामारी से जान गंवाई है. कल के मुकाबले आज राज्य में ज्यादा मामले आए सामने आए हैं. कल पूरे राज्य में 28438 मामले सामने आए थे. (पूरी खबर) बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों की मदद करते नजर आए थे. इस बार सलमान खान ने कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए फ्री में ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स बांट रहे हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है. साथ ही उन्होंने इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है. (पूरी खबर) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) में 17 मई तक 15 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 24,792 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. (पूरी खबर) बीसीसीआई (Bcci) ने 2020-21 के लिए अनुबंध पाने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. कुल 19 खिलाड़ियों को तीन ग्रेड में जगह मिली है. पिछले साल 22 खिलाड़ियों को अनुबंध मिला था. यानी इस बार खिलाड़ियों की संख्या भी कम हो गई है. (पूरी खबर) आईटी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है. वॉट्सऐप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और वॉट्सऐप से जवाब मांगा था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार ने कंपनी को जवाब देने के लिए 7 दिन यानी 25 मई तक का समय दिया और कहा है कि अगर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह आवश्यक कदम उठाएगी.