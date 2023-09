नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में हाई-प्रोफाइल जी 20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली यातायात पुलिस ने गुरुवार को रियल टाइम के यातायात अपडेट के लिए जी 20 वर्चुअल हेल्प डेस्क शुरू की है. इसमें दिल्ली और आसपास के ट्रैफिक की पूरी जानकारी को अपडेट रखा जाएगा. दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर वर्चुअल हेल्पडेस्क में उपलब्ध यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जी20 आयोजन के दौरान ‘एंबुलेंस या आवश्यक सेवाओं की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी कोशिश ऐतिहासिक जी20 समिट के दौरान निवासियों और आगंतुकों के लिए समान रूप से एक सहज और निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है. विश्व के नेताओं के इकट्ठा होने के बीच वेबसाइट यातायात जानकारी, सड़क बंद करने, वैकल्पिक मार्ग और यात्रा सलाह प्रदान करेगी.

Delhi Traffic Police has introduced its G20 Virtual Help Desk for real-time traffic updates during the G20 Summit. The same can be accessed by clicking on the link https://t.co/BdUINLrDop pic.twitter.com/MpzZEDJShs

— ANI (@ANI) September 7, 2023