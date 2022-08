VIDEO: 4 KM के दायरे में परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर, लाल किले की निगरानी कर रहा DRDO का यह 'बाज'

नई दिल्लीः भारत इस बार 15 अगस्त को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे. इस मौके पर करीब 7000 लोग लाल किले सामने बने दर्शक दीर्घा में उपस्थित रहेंगे.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर लाल किले के प्रवेश द्वार पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाए जाने के अलावा चेहरे की पहचान प्रणाली (Face Recognition System) वाले कैमरे लगाए गए हैं. डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर-ड्रोन सिस्टम (Counter-Drone System) को किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए लाल किला क्षेत्र के पास तैनात किया गया है. यह काउंटर-ड्रोन सिस्टम लगभग 4 किमी के दायरे में किसी भी आकार के ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है.

#WATCH | The counter-drone system developed by DRDO has been deployed near the Red Fort area in the national capital to tackle any potential threat from small drones. The system can detect and deactivate drones of any size within a radius of around 4 km: DRDO officials pic.twitter.com/G9UUD6i9YU

— ANI (@ANI) August 14, 2022