गलवान के शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा ने साकार किया सपना, सेना में बनीं लेफ्टिनेंट, महिलाओं को दी बड़ी सीख

चेन्नई. पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में वर्ष 2020 में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह शनिवार को भारतीय सेना में शामिल हो गईं. रेखा सिंह चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पास आउट परेड में शामिल होने वाली 40 महिलाओं में शामिल हैं.

रेखा सिंह को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया. इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे.

‘पति के निधन के बाद शुरू कर दी सेना में भर्ती की तैयारी’

वहीं भारतीय सेना का हिस्सा बनने पर लेफ्टिनेंट रेखा सिंह ने कहा, ‘मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैंने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया और इसकी तैयारी शुरू कर दी था. आज मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मैं लेफ्टिनेंट बन गई हूं.’

Women Cadet Rekha Singh, wife of Galwan Valley clash hero Late Naik Deepak Singh, Vir Chakra (Posthumous) got commissioned into Indian Army after completing her training from OTA Chennai.

Naik Deepak made the supreme sacrifice during the Galwan clash. pic.twitter.com/eKSyP2JDpt

— ANI (@ANI) April 29, 2023