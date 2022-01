Republic Day 2022: 'दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है', गणतंत्र दिवस पर भेजें ये खास message

नई दिल्ली. 26 जनवरी 2022 (बुधवार) को पूरे देश में जोर-शोर से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. 26 जनवरी 1950 के दिन ही सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर भारत का संविधान लागू किया गया था. गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं साथ ही पूरी दुनिया राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाली भव्य परेड की साक्षी बनती है जिसमें भारत की ताकत और जांबाजी का परिचय मिलता है. इस दिन लोग एक-दूसरे को इस दिन की बधाई देते हैं. तो देखते हैं ऐसे कौन से Happy Republic Day 2022: Wishes, Messages and Quotes हैं जो आप अपनों को भेजकर उनका दिन बना सकते हैं.

सभी भारतवासियों को

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं,

मेरी दुआ है न लगे मेरे देश को किसी की नजर

महकता रहे यूं ही फूलों की तरह हर पल

जय हिन्द!

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

दे सलामी इस तिरंगे को,

जिससे तेरी शान है,

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका

जब तक तुझ में जान है।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Every Indian should now forget that he is a Rajput, a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian.” – Sardar Patel

नफरत बुरी है न पालो इसे,

दिलों में खलिश है निकालो इसे,

न तेरा.. न मेरा.. न इसका.. न उसका

ये सबका वतन है संभालो इसे

Happy Republic Day

सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा

हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसितां हमारा

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है,

ना बड़ा सा नाम मेरा है,

मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है,

मैं “हिंदुस्तान” का हूं

और “हिंदुस्तान” मेरा है!

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

“Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men.” – BR Ambedkar

लो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें,

शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें,

जिसमे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे,

देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें…

Happy Republic Day 2022

A thousand salutes to all in this great nation of ours. May we make it become even more prosperous and great. I wish you a very Happy Republic Day 2021!

