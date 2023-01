गणतंत्र दिवस पर लड़ाकू विमानों के करतब ने मोह लिया मन, त्रिशूल और बाज बन आसमान में दहाड़े, देखें वीडियो

नई दिल्ली. गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों (Defense Forces) ने भारत में निर्मित हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही और साथ में घातक लड़ाकू विमानों (Jet Fighters) की मदद से त्रिशूल और बाज जैसे आकार बनाकर लोगों का मन मोह लिया. भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा साझा किए गए विजुअल्स में Su-30 MKI फाइटर जेट्स को ‘त्रिशूल’ (Trishul) फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाया गया है. वहीं एक अन्य वीडियो में तीन मिग 29 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए ‘बाज’ (Baaz) फॉर्मेशन भी बनाया.

IAF द्वारा साझा किए गए अन्य वीडियो में लड़ाकू जेट और अन्य सैन्य हथियार वाहक ‘भीम’, ‘नेत्र’ और ‘वज्रंग’ जैसे विभिन्न स्वरूपों में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. भीम फॉर्मेशन में दो सुखोई 30 एमकेआई एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू विमानों के साथ एक सी 17 हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है.

#WATCH | A AEW&C – Netra in the center flanked by four Rafale multi-role fighters in ‘Netra’ formation at Republic Day flypast

(Video source: Western Air Command, IAF) pic.twitter.com/heDi8lYPiL

— ANI (@ANI) January 26, 2023