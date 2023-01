इस ताकतवर इस्लामिक देश के नेताओं ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की बधाई, दोस्ती को लेकर भेजा खास संदेश

अबू धाबी. संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Sheikh Mohamed Bin Zayad Al Nahyan) ने भारत को गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर बधाई दी है. यूएई के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, ‘राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई का संदेश भेजा है.’

यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया है, ‘उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिस हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (Sheikh Moahmmed Bin Rashid Al Maktoum) ने भी इस मौके पर भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संदेश भेजा है. संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से भारत को वीडियो संदेश के साथ खास बधाई दी गई है.

यूएई ने ट्वीट कर दी बधाई

यूएई की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है, ‘74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के लोगों को यूएई की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. आशा है कि हमारी लंबे समय से चलती आ रही मित्रता और बहुआयामी संबंध आने वाले सालों में नई ऊंचाईयों तक पहुंचेंगे.’ अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया. अबू धाबी में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने तिरंगा फहराया.

The Royal Embassy of Saudi Arabia wishes everyone a very Happy Republic Day.

सऊदी अरब के दूतावास की ओर से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।#RepublicDay2023 #SaudiArabia #India pic.twitter.com/JNuWS2Lzvx

— Saudi Embassy in New Delhi (@KSAembassyIND) January 26, 2023