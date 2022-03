दुनिया के सबसे बोरिंग शख्स का चला पता, इन जॉब्स को करने वाले भी होते हैं उबाऊ

लंदन: एसेक्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बोरिंग या उबाऊ शख्स (Most Boring Person in the World) की खोज की है. शोधकर्ताओं के अनुसार, यह शख्स रिलीजियस डेटा एंट्री का काम (Religious Data Entry Work) करता है, जो हमेशा टीवी देखना पसंद करता है और केवल एक शहर में रहता है. यह अध्ययन 500 से अधिक लोगों के बीच किया गया, जिसमें 5 प्रकार के प्रयोग किए गए. इसके बाद शोधकर्ताओं ने बताया कि सफाई, बैंकिंग, डेटा एनालिसिस और अकाउंटिंग पेशा से जुड़े अधिकतर लोग बोरिंग होता है.

शोधकर्ताओं में शामिल विजनंद वैन टिलबर्ग (Researcher Wijnand Van Tilburg) कहते हैं, ‘बोरियत का अध्ययन करना वास्तव में दिलचस्प है. इसका हमारी रियल लाइफ पर काफी प्रभाव पड़ता है. हमारे शोध का यह परिणाम बताते हैं कि बोरियत के प्रति कितनी प्रेरक धारणाएं हैं और इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.’

टीवी देखना बोरिंग हॉबी है

एसेक्स यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों का यह शोध मशहूर जर्नल ‘पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन’ में प्राकाशित हुआ है. शोध में लोगों के नीरस शौक के बारे में भी बताया गया है. इसके अनुसार टीवी देखना, पक्षी देखना और धूम्रपान करना आदि बोरिंग हॉबी है.

छोटे शहरों में रहते हैं बोरिंग लोग

शोध में यह भी बात सामने आई है कि अधिकतर बोरिंग लोग छोटे शहरों और कस्बों में रहना पसंद करते हैं. ये लोग बड़े शहरों या बड़ी बस्तियों से दूर ही रहते हैं. लोगों से ज्यादा नहीं मिलते हैं. साथ ही रूढ़िवादी लोग भी बोरिंग कैटेगरी में रखे गए हैं. इतना ही नही उबाऊ लोग अन्य लोगों से गर्मजोशी से नहीं मिलते हैं. ऐसे लोग में मानसिक परेशानियां होने की संभावना अधिक होती है.

ये लोग होते हैं जोशीले

शोध में बोरिंग लोग और पेशों के अलावा उत्साही लोगों के बारे में भी जिक्र किया गया है. रिसर्च के परिणाम के अनुसार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस, पत्रकारिता, हेल्थ प्रोफेशन और शिक्षण का पेशा बेहद रोमांचक होता है और इससे जुड़े लोग आमतौर पर जोशीले और उत्साहित होते हैं. इस रिसर्च का सार यह है कि आपका पेशा निर्धारित करता है कि आप उबाऊ हैं या फिर जोश से लबरेज हैं.

