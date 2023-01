VIDEO: जब गेंडे को आया पर्यटकों पर गुस्सा...जीप को 3 KM तक दौड़ाया...जंगल में मच गई चीख-पुकार

गुवाहाटी: असम का मानस नेशनल पार्क दुनियाभर में एक सींग वाले गेंडे (भारतीय गेंडे) के लिए मशहूर है. यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसका प्रमुख स्थान है. गेंडे के अलावा यहां बाघ और अन्य जीव भी खूब पाए जाते हैं. इस समय मानस राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. ऐसे ही कुछ पर्यटकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी ओपन जीप को एक गेंडा दौड़ाता हुआ दिख रहा है. वायरल वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि 3 गाड़ियों में सवार महिलाएं और बाकी लोग डर के मारे चीख रहे हैं और तीनों जीप के ड्राइवर गेंडे को पीछा करते देख तेजी से गाड़ियों को भगा रहा है.

जंगल में छुपा है एक भालू, केवल तेज़ नज़र वाले ही 10 सेकेंड में खोज पाएंगे उसे

इस भारी-भरकम गैंडे ने जंगल में पर्यटकों के 3 ओपन सफारी जिप्सी का लगभग 3 किलोमीटर तक पीछा किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंडा काफी गुस्से में पर्यटकों की गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है. राइनो को अपने पीछे आता देख जीप में सवार पर्यटक चीखते हुए ड्राइवर से ‘गाड़ी को और तेज भगाओ’ कहते हुए सुनाई दे रे हैं. जानकारी के मुताबिक जब ये तीनों टूरिस्ट जीप मानस नेशनल पार्क के हबारी वन क्षेत्र से गुजर रही थीं, तभी यह गेंडा झाड़ियों से निकला और गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया. वह तब तक तीनों जीप के पीछे लगा रहा, जब तक थक नहीं गया. फिर गेंडा जंगल में चला गया. तीन किलोमीटर तक जीप में सवार पर्यटकों की घिग्‍घी बंधी रही.

#WATCH | Baksa, Assam | One-horned rhinoceros seen chasing tourist vehicle in Manas National Park, video goes viral

“This happened on December 29. No casualty was reported,” says Babul Brahma, Forest Range officer, Manas National Park

(Viral visuals confirmed by Forest Dept) pic.twitter.com/WqLJP006x9

— ANI (@ANI) December 30, 2022