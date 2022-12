क्या चीन की तरह भारत में भी कोरोना मचाएगा तबाही? जानिए इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने क्या कहा

मुंबई: चीन में बढ़ते कोरोना (China Covid Cases) के कहर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है. संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन दिन बढ़ती ही जा रही है, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है. यहां तक कि सामान्य बुखार की दवाइयां खत्म हो रही हैं. इससे भारत को कितना सचेत रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं मुंबई के प्रसिद्ध जेजे अस्पताल की डीन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी सपले से…

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. पल्लवी सपले ने चीन में कोरोना के अनियंत्रित हो जाने को लेकर कहा, “मामलों में वृद्धि शायद खराब टीकाकरण, अच्छी गुणवत्ता वाली वैक्सीन न होने, या बहुत अधिक प्रतिबंध होने के कारण हो सकती है. फिलहाल भारत में हालात काबू में हैं लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए.”

Mumbai | Rise of Covid cases in other countries including China maybe due to poor vaccination, not having good quality vaccine, or being very restrictive. Right now, things are under control in India. But we must be cautious: Dr Pallavi Saple, Dean of JJ Hospital & Health Expert pic.twitter.com/gStn5ORXLl

