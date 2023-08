नई दिल्ली. न्यूज18 राइजिंग इंडिया-शी शक्ति (News18 Rising India She Shakti) के मंच पर भारत की राष्ट्रपति मुर्मू ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई इस पहल में भाग लेने पर मुझे खुशी हुई है. उन्होंने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि ‘अमृत काल’ में भारत ‘नारीशक्ति’ के योगदान के बल पर विकसित देशों के समूह में अपनी जगह बनाने में सक्षम होगा.’ दिल्ली के होटल ताज पैलेस में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वालीं महिलाओं को सम्मानित करने के लिए न्यूज18 इंडिया का मंच सजाया गया है.

न्यूज18 राइजिंग इंडिया-शी शक्ति कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ‘महिला शक्ति के बिना सशक्त समाज की कल्पना करना असंभव है. मुझे इस पहल में भाग लेने में बहुत खुशी हो रही है जिसका उद्देश्य महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों का सम्मान करना है.’ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि ‘अमृत काल’ में भारत ‘नारीशक्ति’ के योगदान के बल पर विकसित देशों के समूह में अपनी जगह बनाने में सक्षम होगा.’

“I’m confident that in ‘Amrit Kaal’ India will be able to create its place in the group of developed nations with the contributions of ‘Narishakti’; It is impossible to imagine a healthy, empowered and developed society without women power”: President Droupadi Murmu… pic.twitter.com/MktIgvwpCN

— News18 (@CNNnews18) August 11, 2023