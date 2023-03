Rising India के मंच पर मोटिवेशनल गुरु गौर गोपाल दास ने दिए सक्सेस मंत्र, बताया भारत हर क्षेत्र में आज कैसे लहरा रहा है परचम

नई दिल्ली. नेटवर्क18 के दो दिवसीय लीडरशिप कॉन्‍क्‍लेव राइजिंग इंडिया समिट 2023 का आज दूसरा दिन है. इस कार्यक्रम देश के अलग-अलग क्षेत्र की मशहूर हस्तियां शिरकत कर रहीं हैं. इसी दौरान राइजिंग इंडिया के मंच पर मौजूद थे मोटिवेशनल गुरु गौर गोपाल दास. अपने मोटिवेशनल मंत्र से जाने जाने वाले गौर गोपाल दास ने कहा ‘भारतीय लोग पूरी दुनिया में अपनी खास बात के लिए जाने जाते हैं, वह है स्मार्टनेस. एक जोक सुनाते हुए उन्होंने कहा आज भारतीय पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना रहे हैं.’

राइजिंग इंडिया के मंच पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा ‘अब बिजनेस क्षेत्र में ही देख लीजिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भारतीय ही कर रहे हैं. मनोरंजन के क्षेत्र में देख लें नाटू-नाटू और एलिफेंट व्हिस्पर्स ने ऑस्कर जीता है, यह राइजिंग इंडिया है. खेल के क्षेत्र में ही देख लें हमारे पास निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बूरा और नीतू घणघस जैसे खिलाड़ी हैं. इन्होंने दुनिया में मुक्केबाजी में शानदार खेल दिखाया और भारत के लिए गोल्ड मैडल तक जीता.’

