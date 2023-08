कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal News) में लूटपाट की दो बड़ी घटनाएं घटी हैं. यहां दिनदहाड़े बदमाशों ने आभूषण की दुकानों में घुसकर कांड कर दिया है. इस लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने इस लूट को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया है. पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी भी हुई है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार एक मामला 29 अगस्त को नदिया जिले का है. यहां रानाघाट शहर में आभूषणों की एक मशहूर दुकान में बदमाशों ने लूटपाट की. बाद में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से आभूषण और नकदी भी बरामद की गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले दो लोग खरीदार बनकर दुकान में घुसे. फिर बंदूक की नोक पर लूटपाट की.

#WATCH | West Bengal | An incident of loot took place at a jewellery store in the Ranaghat area of Nadia district on 29th August. Four people were later arrested and jewellery and cash were recovered from their possession. pic.twitter.com/3v52Blb8Kf

— ANI (@ANI) August 30, 2023