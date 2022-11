श्रद्धा हत्याकांड : जानें- कहां हैं आफताब के मां-बाप, पुलिस कर सकती है फिर पूछताछ : सूत्र

नई दिल्ली: बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का परिवार दिल्ली में है. पुलिस ने इस हत्या से संबंधित सवाल किए और उनके बयान को दर्ज किया. परिवार के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर उनसे दोबारा पूछताछ की जा सकती है. इस हत्याकांड में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं. श्रद्धा ने 2020 में मुंबई में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और यह भी लिखा था कि उसका परिवार जानता है कि वह उसे मारना चाहता है.

28 नवंबर, साल 2020 में श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ नालासोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आफताब पर मारपीट करने, जान से मारने की कोशिश करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे. श्रद्धा ने अपनी मौत से पहले ही आफताब द्वारा हत्या करके टुकड़े-टुकड़े करने की आशंका जताई थी. आरोप पत्र से पता चला है कि आफताब श्रद्धा को 6 महीनों से लगातार पीट रहा था.

Shraddha murder case | Aftab Poonawala’s family is in Delhi. Their statements recorded. Based on the facts that have come to light about the family, they may be questioned again. Shraddha had filed a complaint in Mumbai in 2020 that his family knows he wants to kill her: Sources

