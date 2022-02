Viral: मुर्गे के साथ सफर करना यात्री को पड़ा भारी, नाराज कंडक्टर ने ऐसे लिया बदला, देखें VIDEO

हैदराबाद: बस और ट्रेन में अक्सर यात्रा करते समय बिना टिकट पाए जाने पर लोगों का चालान कटता है लेकिन क्या कभी किसी जानवर के साथ ऐसा हो सकता है. तेलंगाना (Telangana) में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकार लोग हैरान हैं. दरअसल यहां एक बस कंडक्टर ने मुर्गे (Rooster) का टिकट बना दिया. इस रोचक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस में मुर्गे का भी टिकट काटा गया और सफर शुरू करने से पहले मुर्गे के मालिक से 30 रुपए लिए गए. यह हैरान करने वाली घटना करीमनगर जिले की है. दरअसल यहां एक यात्री अपने साथ मुर्गे को लेकर यात्रा कर रहा था. इस दौरान जब बस कंडक्टर की नजर मुर्गे पर पड़ी तो उसने उसका भी किराया मांग लिया.

A rooster 🐓is a living being. Ticket is a must to travel in RTC bus.#Telangana pic.twitter.com/XEckxd9bXL

