PM Narendra Modi Pitches for Growth Across Sectors in Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (Narendra Modi) ने आज ‘रोजगार मेला’ (Rozgar Mela) के तहत विभिन्‍न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए. इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार मेले का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है, जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है. हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में उनकी सरकार के प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने रिकार्ड निर्यात किया जो कि इस बात का संकेत है कि दुनियाभर के बाजारों में भारतीय सामान की मांग लगातार बढ़ रही है. पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें ये हैं-

वोकल फोर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, कम्प्यूटर जैसे उत्पाद खरीदने पर जोर दे रही है. इससे विनिर्माण भी बढ़ा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं. 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी. बीते 9 साल में 50 करोड़ से भी ज्यादा जन धन खाते खोले जा चुके हैं. भारत की ग्रोथ महज नंबरों के बारे में नहीं है, इसका असर हर नागरिक पर पड़ेगा. रोजगार के अवसर पैदा होने से आय बढ़ेगी और सभी के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी. सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर हर युवा का सपना होता है वो देश की रक्षा का प्रहरी बने, इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है. इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है. एक दशक के भीतर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक होगा. यह मोदी की गारंटी है... किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि हर क्षेत्र आगे बढ़े. आज ऑटोमोबाइल और ऑटो-कंपोनेंट्स इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की है... इस ग्रोथ को संभालने के लिए इंडस्ट्री को युवाओं की जरूरत होगी और इसलिए इस सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त मौके होंगे. अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है. भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी करायी जा रही है. इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के अवसर खुल गए हैं. किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो. फूड से लेकर फार्मा तक, स्पेस से लेकर स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी. आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं- कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे था. लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है. भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है. पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं. 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा होने का अनुमान है.

Tags: Pm narendra modi, PM Narendra Modi News, PM Narendra Modi Speech