तेलंगाना: सिकंदराबाद स्टेशन पर 'देवदूत' बना कांस्टेबल, ट्रेन के नीचे गई महिला की यूं बचाई जान

नई दिल्ली. तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन पर एक महिला के लिए वहां मौजूदा आरपीएफ का कांस्टेबल आज ‘देवदूत’ बनकर सामने आया. दरअसल एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे चली गई. उसी वक्त पास से गुजर रहे कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को ट्रेन के नीचे से निकाल लिया और महिला की जान बाल-बाल बच गई. जिस वक्त कांस्टेबल महिला को निकाल रहा था उस वक्त एक शख्स ट्रेन को रोकने का इशारा भी कर रहा था.

यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला प्लेटफार्म पर चल रही है. तभी वहां खड़ी ट्रेन स्टेशन से निकलने लगती है. महिला दौड़ कर इस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करती है और ट्रेन में चढ़ भी जाती है, लेकिन तभी अचानक उसका बैलेंस छूट जाता है और वह ट्रेन से गिर जाती है. महिला को गिरते देख वहां मौजूद आरपीएफ जवान फौरन उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसे प्लेटफार्म की तरफ खींच लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है. देखिए VIDEO…

#WATCH | Telangana: A constable of Railway Protection Force (RPF) saved a woman from falling under moving train in Secunderabad. (30.07) pic.twitter.com/evlanew8op

— ANI (@ANI) July 31, 2021