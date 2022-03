मुंबई: चलती ट्रेन से उतरा यह शख्स, मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बचा, देखें RPF जवान ने ऐसे बचाई जान

मुंबई: चलती ट्रेन (Train) से उतरना और उस पर चढ़ना दोनों जानलेवा साबित हो सकता है. अक्सर ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे सबक नहीं लेते हैं. मुंबई (Mumbai) के वडाला रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया. प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस बल (Railway Police Force) के कॉन्स्टेबल ने फुर्ती दिखाते हुए इस यात्री को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया.

मुंबई के वडाला स्टेशन पर रविवार को एक पैसेंजर हादसे का शिकार हो गया और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच में बने गैप के बीच फंस गया. ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी और यह यात्री भी ट्रेन के साथ रगड़ते हुए जाने लगा. इस दौरान वहां मौजूद रेलवे पुलिस बल के कॉन्स्टेबल नेत्रपाल सिंह ने इस यात्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे इस शख्स की जान बच गई.

#WATCH | Maharashtra: Railway Protection Force (RPF) constable Netrapal Singh saved the life of a passenger by saving him from falling into the gap between the platform and the train at Wadala station in Mumbai today.

