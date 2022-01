नई दिल्‍ली : RRB NTPC CBT-1 Result 2021 Students Protest: आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट (RRB NTPC Result 2021) के विरोध में 28 जनवरी को देशभर में होने जा रहे रेल रोको आंदोलन को कांग्रेस ने खुलकर अपना समर्थन दे दिया है. कांग्रेस (Congress) की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate) ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसकी घोषणा की और कहा कि कल 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन आयोजित किया गया है, हम इसको समर्थन देते हैं. हालांकि पार्टी की तरफ से अपील की गई है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए.

कांग्रेस मुख्‍यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं यह अपील करते हुए करना चाहती हूं कि कल 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन आयोजित किया गया है, हम इसको समर्थन देते हैं. शांतिपूर्ण ढंग से अभियान, आंदोलन करना होगा.

उन्‍होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी कहा है कि ये गांधी का देश है. सत्‍य और अहिंसा से चलता है. शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे तो सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन है. किसी भी अभियान, आंदोलन में लेशमात्र भी हिंसा की जगह नहीं है.

उन्‍होंने कहा कि हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि बड़े-बड़े वादे करने के बाद उन्‍हें पूरा ना करके आप वादाखिलाफी देश के साथ ही नहीं, देश के युवाओं के साथ भी कर रहे हैं. युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए. उनके रोजगार को छोड़कर आप हर बात करने को तैयार हैं. आप उन युवाओं से क्‍या कहेंगे, जो बेहद सर्द मौसम में रेलवे ट्रैकों पर बैठे हैं. वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं. वो किसी को असुविधा नहीं देना चाहते हैं. लेकिन दिल्‍ली, बिहार और उत्‍तर प्रदेश की सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए रेल मंत्रालय में प्राइवेटाइजेशन के नुमाइंदों को जगाने के लिए अगर वो बैठे हैं, तो आपको उनकी आवाज सुननी पड़ेगी.

