RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- विविध होकर भी कैसे एक रहना है, दुनिया भारत से सीखे

नागपुरः आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार को नागपुर में उत्तिष्ठ भारत कार्यक्रम (Uttishtha Bharat Event) में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा, ’हम अलग दिख सकते हैं. हम अलग.अलग चीजें खा सकते हैं. लेकिन हमारा अस्तित्व एकता में है. विविध होकर भी एक रहना और आगे बढ़ना कुछ ऐसा है, जो दुनिया भारत से सीख सकती है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘समाज और देश के लिए काम करने का संकल्प लें. हम देश के लिए फांसी पर चढ़ेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे. हम भारत के लिए गीत गाएंगे. जीवन भारत को समर्पित होना चाहिए.’

मोहन भागवत ने ‘India@2047: My Vision My Action’ पर कहा- ‘पूरी दुनिया विविधता के प्रबंधन के लिए भारत की ओर देख रही है. जब विविधता को कुशलता से प्रबंधित करने की बात आती है तो दुनिया भारत की ओर इशारा करती है. दुनिया विरोधाभासों से भरी है, लेकिन प्रबंधन केवल भारत ही कर सकता है.’

Maharashtra | Take a pledge to work for society and the country. We will go the gallows for the country. We will work for the country. We will sing songs for India. Life should be dedicated to India: Mohan Bhagwat, RSS Chief, at the ‘Uttishtha Bharat’ event in Nagpur pic.twitter.com/XveVAmBGEE

— ANI (@ANI) August 14, 2022