UNSC में भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर रखा अपना पक्ष, कहा- बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का हल

वॉशिंगटन. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में संयुक्त राष्ट्र की भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के लिए भारत का दृष्टिकोण मानव-केंद्रित बना रहेगा. साथ ही यह भी कहा कि हमारी ओर से हम यूक्रेन को मानवीय सहायता और आर्थिक संकट के तहत वैश्विक दक्षिण में अपने कुछ पड़ोसियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं. इसके अलावा पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भी स्पष्ट रूप से यह कहा था. हमारा दृढ़ विश्वास है कि वैश्विक व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर टिकी होनी चाहिए.

इसके अलावा रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है. भारत ने बार-बार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस संघर्ष को हल करने की आवश्यकता का आह्वान किया है. बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कही गई इस बात से अमेरिका पूरी तरह सहमत है कि ‘यह समय युद्ध का नहीं है.’

#WATCH | The trajectory of Ukraine conflict is a matter of profound concern for intl community. India has repeatedly called for immediate cessation of hostilities & the need to resolve this conflict through dialogue & diplomacy: Ruchira Kamboj, Permanent Rep to UN at UNSC meeting pic.twitter.com/bfzqVWcvxJ

— ANI (@ANI) September 27, 2022