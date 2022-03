तेलंगाना में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने पर बवाल, आपस में भिड़े 2 गुट, धारा 144 लागू

निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे में अंबेडकर चौराहे पर रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर दो समूहों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया. निजामाबाद पुलिस आयुक्त केआर नागराजू ने जानकारी दी कि इलाके में तनाव को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू (सीआरपीसी की धारा 144) की गई है. एक पक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं का और दूसरा पक्ष टीआरएस और एआईएमआईएम वर्कर्स का बताया जा रहा है.

निजामाबाद पुलिस के मुताबिक, एक गुट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई थी, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया. इसके चलते दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ और फिर दोनों तरफ से पथराव हुआ. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए. काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया. इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया.

On one hand the Police & the dist administration oppose the installation of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s statue in Bodhan.

And on the other, the same people peacefully allow the construction of an illegal structure called “Mosque”.

Heights of M appeasement!#BodhanBandh 1/2 pic.twitter.com/4zgNy7ZQOg

— Arvind Dharmapuri (@Arvindharmapuri) March 20, 2022