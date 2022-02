Russia Ukraine War: यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आएगी एयर इंडिया, रोमानिया से होगी वापसी की 2 उड़ानें

नई दिल्ली. रूस (Russia) के सैन्य हमले के कारण यूक्रेन (Ukraine में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया (air india) शुक्रवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए दो उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है. यह जानकारी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दी. उन्‍होंने कहा कि जो भारतीय नागरिक जो सड़क मार्ग से यूक्रेन-रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे, ताकि उन्हें एयर इंडिया की दो उड़ानों के जरिए उन्‍हें सुरक्षित निकाला जा सके. गौरतलब है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को गुरुवार सुबह देश के अधिकारियों द्वारा नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया था और इसलिए बुखारेस्ट से निकासी की उड़ानें संचालित हो रही हैं.

इस बीच, वारसॉ के भारतीय दूतावास ने कहा है कि सार्वजनिक वाहन द्वारा पोलैंड-यूक्रेन सीमा पर पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शेहिनी-मेड्यका सीमा पार करें. इधर, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया की दो उड़ानें शनिवार को बुखारेस्ट से रवाना होंगी. इधर, यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि वह रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रहा है. उन्‍होंने कहा कि उज़होरोड के पास चोप-ज़ाहोनी हंगेरियन सीमा, चेर्नित्सि के पास पोरबने-सिरेट रोमानियाई सीमा पर टीमें मिल रही हैं. जो भारतीय इन सीमा चौकियों के सबसे करीब रहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस विकल्प को चुनें. इसके लिए विदेश मंत्रालय की टीमों से संपर्क करें, वहां सामूहिक तौर पर सुरक्षित निकासी के प्रयास हो रहे हैं.

Indian nationals arriving at the Poland-Ukraine border by public conveyance are advised to make for the Shehyni-Medyka border crossing: Embassy of India, Warsaw pic.twitter.com/l8RZt2xFl4

— ANI (@ANI) February 25, 2022