नई दिल्‍ली. यूक्रेन (Ukraine) की सेना के जवानों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने (Russia Ukraine War) वालों में भारत के तमिलनाडु (tamil nadu) का छात्र भी शामिल है. यूक्रेन के एक अखबार कीव इंडिपेंडेंट की मंगलवार को दी इस खबर के बाद ऐसे सवाल सामने आए हैं कि क्‍या ऐसा करने की कानून अनुमति देता है. क्‍‍‍‍या विदेश जाकर किसी युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्‍या यह जुर्म नहीं है. इस अखबार ने ट्वीट कर बताया कि कई विदेशी लोग रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए हैं. इसमें भारतीय छात्र के अलावा अमेरिका, यूके, स्‍वीडन, लिथुआनिया और मेक्सिको से आए जवान शामिल हैं. खबर का दावा है कि ये स्‍वयंसेवी सैन्‍य बल इंटरनेशनल लीजन में भर्ती हुए हैं. इन दिनों रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और दोनों ओर भारी तबाही हुई है और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है.

कीव इंडिपेंडेंट अखबार ने यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा, ‘विदेशी पहले ही यूक्रेन के स्वयंसेवक सैन्य बल इंटरनेशनल लीजन में शामिल हो चुके हैं और वे कीव के बाहर लड़ रहे हैं.’ यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस के अनुसार, ये स्वयंसेवक सैनिक अमेरिका, यूके, स्वीडन, लिथुआनिया, मेक्सिको और भारत से आए हैं. ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्‍या किसी नागरिक का ऐसा व्‍यवहार वैध माना जा सकता है? भारतीय कानून के जानकार बताते हैं, ‘नहीं, भारतीय कानून के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक का किसी भी विदेशी देश में या उसकी ओर से युद्ध या हिंसक लड़ाई में भाग लेना कानूनन जुर्म है.’

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine’s volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.

According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.

📷 Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022