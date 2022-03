Russia-Ukraine War: यूक्रेन में फंसे 420 और भारतीयों की हुई घर वापसी, रोमानिया और हंगरी से दिल्ली पहुंचा C-17 विमान

नई दिल्ली. युद्धग्रस्त यूक्रेन (Ukraine) से गुरुवार को 400 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित दिल्ली पहुंचे. भारतीय वायुसेना का सी-17 (IAF C-17) विमान रोमानिया (Romania) और हंगरी (Hungary) से छात्रों को लेकर भारत पहुंचा. खास बात है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के संबंधी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladmir Putin) से चर्चा की थी. इधर, रूस की सेना ने भी खारकीव से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए हामी भर दी है.

गुरुवार को भारतीय वायुसेना का सी-17 विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से करीब 200 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लेकर भारत पहुंचा. इसके अलावा मंगलवार को ही एक और सी-17 विमान हंगरी के बुडापेस्ट से भारत पहुंचा. इस विमान में 220 भारतीय यात्री शामिल थे. दोनों विमानों ने दिल्ली के पास हिंडन में लैंडिंग की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने वापसी करने वाले देशवासियों से बातचीत की.

यहां देखें घर वापसी का वीडियो-

#WATCH | The C-17 Indian Air Force aircraft arriving from Bucharest in Romania, carrying around 200 Indian nationals from #Ukraine, lands at its home base in Hindan near Delhi

MoS Defence Ajay Bhatt interacted with the citizens after their arrival in Delhi.#OperationGanga pic.twitter.com/uWzo78cMAo

— ANI (@ANI) March 2, 2022