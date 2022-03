यूक्रेन के राजदूत का बयान- मुगलों ने जिस तरह से राजपूतों का नरसंहार किया वैसे ही यूक्रेनवासियों को मार रहा रूस

Russia-Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग (Russia-Ukraine War News) के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पलिखा (Igor Polikha) ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सदियों पहले भारत में जिस तरह से मुगलों ने राजपूतों का नरसंहार किया था उसी तरह आज रूस की सेना यूक्रेनवासियों पर हमले कर रही है.

यूक्रेन से भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने के मसले पर बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय में तबल किए गए यूक्रेन के राजदूत इगोर पलिखा ने कहा कि उनका देश, दुनिया के सभी प्रभावी नेताओं से गुहार लगा रहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाए. उन्होंने कहा कि इन प्रभावशाली नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं.

साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तुलना भारत में सदियों पहले जिस तरह से मुगलों ने राजपूतों का नरसंहार किया था उसी तरह आज रूस यूक्रेन में कर रहा है.

यूक्रेन में रूसी हमले में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद पलिखा को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था. भारतीय छात्र की मंगलवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्विक में मौत हो गई थी.

It’s like the massacre arranged by Mughals against Rajputs. We are asking every time all influential world leaders, among them Modi Ji, to use every resource against Putin to stop bombing and shelling: Dr Igor Polikha, Ambassador of Ukraine to India on #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/vTtCsBu6IH

— ANI (@ANI) March 1, 2022