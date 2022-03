Ukraine War: जंग के बीच पीएम मोदी आज व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों से करेंगे बात

नई दिल्ली. यूक्रेन में जारी जंग के बीच भारत सरकार अहम रोल निभा सकती है. सरकार के टॉप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से और दोपहर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे. कुछ दिन पहले भी रूस यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी.

Prime Minister Narendra Modi to speak to Russian President Vladimir Putin on the phone today: GoI sources

