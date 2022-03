नई दिल्ली. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia Ukraine War) में फंसे भारतीय छात्रों का अंतिम समूह शुक्रवार को भारत पहुंच गया, इसमें 600 छात्र हैं, जिन्‍हें ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष उड़ानों के जरिए भारत लाया गया. भारत पहुंचे स्‍टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), विदेश मंत्रालय और दूतावास का आभार जताया है. युद्धग्रस्‍त सूमी शहर से सकुशल लौटे छात्र ध्रुव ने कहा कि सरकार का आभार, वहां बच पाना मुश्किल था. हमारी सकुशल वापसी के लिए सरकार ने बहुत मेहनत की. रूस और यूक्रेन द्वारा दोनों पक्षों के साथ भारत के गहन राजनयिक जुड़ाव के कारण ही छात्रों के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए मानवीय गलियारा बनना संभव हुआ था और इसके बाद छात्रों को संकटग्रस्त यूक्रेनी शहर से निकाला गया था. इनमें से दो फ्लाइट जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरीं, वहीं तीसरी फ्लाइट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार सुबह पहली फ्लाइट से लौटे छात्रों की अगवानी की. ठाकुर ने छात्रों का स्‍वागत फूलों से किया. मंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें कहा गया है, ‘घर वापस आने पर आपका स्वागत है! छात्रों का एक और जत्था आज सुबह #ऑपरेशनगंगा के माध्यम से लौटा और अपने परिवारों और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ जाएंगें. हम यूक्रेन में रहे प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ दूसरी फ्लाइट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी जहां केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने छात्रों की अगवानी की.

#WATCH A tearful Sanjay Pandita from Srinagar, Kashmir welcomes his son Dhruv on his return from Sumy, #Ukraine, says, “I want to say that it’s Modiji’s son who has returned, not my son. We had no hopes given the circumstances in Sumy. I am thankful to GoI for evacuating my son.” pic.twitter.com/ygqOVk5PGm

— ANI (@ANI) March 11, 2022