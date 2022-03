VIDEO: बेटे को सीने से लगाकर रोए पिता, मां ने चूमा माथा; इस तरह 'रणभूमि' से लौट रहे छात्रों का हो रहा स्वागत

नई दिल्ली. बेटे को अपनी बांहों में कैद कर दुलार करती मां तो वहीं सीने से लगाकर रोते पिता. दिल्ली हवाईअड्डे पर ये दृश्य इन दिनों हर दिन देखने को मिल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच तमाम छात्र अपने देश वापस लौट रहे हैं. यूक्रेन में पैदा हुए खौफनाक मंजर के बीच से जान बचाकर भारत लौटे रहे अपने बच्चों से मिलने और उन्हें घर ले जाने के लिए बेताब उनके माता-पिता की खुशी और राहत चेहरे पर साफ नजर आ रही है.

बता दें यूक्रेन के युद्धग्रस्त भूमि में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) के तहत भारत वापस लाया जा रहा है. इसके लिए चार केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के नजदीकी देशों रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया भेजा गया है. इन सभी मंत्रियों को छात्रों की सुरक्षित निकासी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों तथा अन्य लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. ये लोग 9173572-00001 और 9198154-25173 पर फोन कर सकते हैं.

#WATCH | Tears and hugs at Delhi airport as stranded Indian students reunite with their families.#RussianUkrainianCrisis pic.twitter.com/zSZiUaxSZM

