Sergey Lavrov India Visit: यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

नई दिल्ली: यूक्रेन से छिड़े युद्ध संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (sergey lavrov) गुरुवार को भारत पहुंच गए. लावरोव तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. लावरोव इससे पहले दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे थे जहां उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई एक बैठक में भाग लिया था. यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को रूस द्वारा शुरू किये गए सैन्य अभियान के बाद यह रूसी विदेश मंत्री (Sergey Lavrov India Visit) की पहली भारत यात्रा है.

रूसी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया जखारोवा की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि लावरोव 1 अप्रैल को पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच होने वाली इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन ही होगा. बैठक में भारत इस बात पर जोर दे सकता है कि शांति पूर्ण तरीके से युद्ध के मसले को सुलझाया जाए.

Welcoming the Foreign Minister of the Russian Federation Sergey Lavrov as he arrives in New Delhi for an official visit. pic.twitter.com/eHHCRgF30y

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 31, 2022