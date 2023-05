VIDEO: G-20 समिट पर बचकाना बयान! बिलावल की इस हरकत पर जयशंकर ने जमकर धोया, जानें क्या-क्या कहा

नई दिल्ली. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद की बैठक में शामिल होने आए पाकिस्तान (Pakistan) के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto Zardari) ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले G20 बैठक पर बड़ा बयान दिया. पाकिस्तान का नाम लिए बिना MEA एस जयंशकर ने कहा,’G20 के बारे में हमें किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं, खासतौर से उस देश से जिसका G20 से लेना-देना नहीं है.’ उन्होंने कहा कि SCO से जुड़ी 100 से अधिक बैठकों का आयोजन हुआ. जुलाई में SCO का शिखर सम्मेलन होगा. SCO में ईरान और बेलारूस की सदस्यता पर भी चर्चा हुई है.

चीन के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात पर जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी सेक्टर में डिसएंगेजमेंट के मुद्दे पर चर्चा हुई. ब्रिक्स और G20 पर भी चर्चा है. विदेश मंत्री ने कहा कि SCO देशों के सदस्य के तौर पर जरदारी के साथ उचित बर्ताव किया गया, लेकिन एक समर्थक और आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता के तौर पर उनको जवाब दिया गया है. पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के साथ बैठकर आतंकवाद पर चर्चा नहीं कर सकते.

#WATCH | “I said they (Pakistan) have nothing to do with G20. I will also say that they have nothing to do with Srinagar. There is only one issue to discuss on Kashmir which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan Occupied Kashmir,” says EAM Dr S… pic.twitter.com/Mx7Xg2UQsE

