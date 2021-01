दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका, एस. जयशंकर ने की इजरायल के विदेश मंत्री से बात

राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट (Explosion outside the Israeli Embassy) के बाद सरकार एक्शन में आ गई है. बताया जा रहा है कि धमाका तेज था और इसके वजह से गाड़ियों के शीशे टूट गए. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं. इसके साथ ही खुफिया अधिकारी भी घटना का मुआयना कर रहे हैं. इसी बीच इजरायल के विदेश मंत्री गबी एश्केनजी ने (Israeli Embassy in Delhi Blast) भारत में अपने समकक्ष एस. जयशंकर (S Jaishankar) से फोन पर बात की. एश्केनाजी ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है.एश्केनजी ने कहा, दिल्ली में इजरायली दूतावासके पास में हुई धमाके की घटना को लेकर मैंने कुछ देर पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात की. एश्केनजी ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनके देश में सभी इजरायली राजनयिकों और केंद्रों की पूरी सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. साथ ही यह भी कहा है कि विस्फोट में शामिल लोगों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाएगी. इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने जयशंकर से बातचीत में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर कोई जरूरत होगी तो उनका देश तैयार है.दिल्ली पुलिस ने इजराइली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए आईईडी विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति से अवगत कराया. अधिकारियों ने कहा कि घटना के बाद मंत्री दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं और स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए हैं.गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के बाद शाह को स्थिति से अवगत कराया गया है. अधिकारी ने कहा कि मंत्री ने पुलिस को जांच के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और षड्यंत्रकारियों को ढूंढ़ निकालने का निर्देश दिया है.