सचिन पायलट पड़े 'अकेले', CM अशोक गहलोत के समर्थन में उतरी कांग्रेस

जयपुर. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने रविवार को कहा कि वह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार (BJP Government) में कथित तौर पर हुए ‘‘भ्रष्टाचार’’ पर कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन का धरना देंगे. पायलट ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. इसी के विरोध में वह धरना देने जा रहे हैं. अशोक गहलोत पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है.

पायलट के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है और कई नई पहल की हैं जिन्होंने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है. इसने देश में शासन में हमें नेतृत्व की स्थिति दी है. वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अशोक गहलोत बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, इस तरह की कई बाधाएं पहले भी आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि वे इसे सुलझा लेंगे.

#WATCH | Ashok Gehlot is a very sorted leader, so many such hurdles have come in the past as well and I feel that he will sort this out: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on Sachin Pilot’s statement pic.twitter.com/zmkzcHluDi

