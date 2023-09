नई दिल्‍ली. शाहरुख खान की आने वाली मूवी ‘जवान’ का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यह फैन्‍स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. ट्रेलर में SRK के डायलॉग ‘बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर’ खूब सुर्खियां बटोर रहा है. बीते दिनों किंग खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्‍स मामले में गिरफ्तारी से इसे जोड़कर देखा जा रहा है. नार्कोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) के चीफ समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्‍होंने शाहरुख के बेटे को फर्जी केस में फंसाकर उसे छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्‍वत मांगी थी. मूवी के ट्रेलर के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो इसे लेकर समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया भी सामने आई.

समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान का नाम लिए बिना इशारों-इशारों में उनपर निशाना साधा. उन्‍होंने ट्विटर (अब एक्‍स) पर लिखा, “मैंने आग को चाटा है और हर उस पुल (ब्रिज) की राख पर डांस किया है, जिसे मैंने कभी जलाया है. मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, निकोल लियोन्स का यह कोट मुझे हमेशा प्रेरणा देता है!” शाहरुख खान के फैन यह मानकर चल रहे हैं कि वानखेड़े का यह ट्वीट सीधे तौर पर उनकी फिल्‍म जवान में बेटे के लिए इस्‍तेमाल किए गए डायलॉग का जवाब है. शाहरुख खान की यह फिल्‍म सात सितंबर को रिलीज हो रही है.

I have licked the fire and danced in the ashes of every bridge I ever burned. I fear no hell

from you.

-Nicole Lyons

A quote that always inspires me !@ABPNews @news24tvchannel @RoflGandhi_

— Sameer Wankhede (@swankhede_IRS) August 31, 2023