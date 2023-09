नई दिल्ली. सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन (MK Stalin) के बेटे और डीएमके मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) के विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उनकी तुलना नाजी तानाशाह एडॉल्फ हिटलर (Adolf Hitler) के साथ की है. बीजेपी कहा कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी ‘पूरी तरह नफरती बयानबाजी’ है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनका बयान देश के 80 प्रतिशत सनातन धर्म (Sanatana dharma) के लोगों के ‘नरसंहार’ का आवाह्न है. बीजेपी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि ‘हिटलर ने यहूदियों के बारे में जिस तरह से कहा और जिस प्रकार उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में कहा, उन दोनों में भयानक समानता है.’

बीजेपी ने कहा कि ‘हिटलर की तरह ही स्टालिन जूनियर ने भी कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए… हम जानते हैं कि कैसे नाजी नफरत की परिणति नरसंहार में हुई. जिसमें लगभग 60 लाख यूरोपीय यहूदी और कम से कम 50 लाख अन्य सोवियत युद्ध बंदी और अन्य पीड़ित मारे गए.’ इसके अलावा नवगठित विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि ‘स्टालिन की बदमिजाजी’ के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का समर्थन सबसे ज्यादा निराशाजनक है. गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म के ‘सफाए’ का आवाह्न किया था और इसकी तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी. जिसकी भाजपा नेताओं ने तीखी आलोचना की थी.

There is eerie similarity between how Hitler characterised the Jews and Udhayanidhi Stalin described Sanatan Dharma. Like Hitler, Stalin Jr also demanded, that Sanatan Dharma be eradicated… We know how Nazi hate culminated in Holocaust, killing approx 6 million European Jews and… pic.twitter.com/bu1MNWGq6Z

