मुंबई. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को थप्‍पड़ मारने की बात कहने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) पर जिस तरह से पुलिस कार्रवाई की गई थी, उसके बाद से बीजेपी लगातार शिवसेना पर हमलावर है. बीजेपी (BJP) के एक नेता ने पुलिस से महाराष्‍ट्र के सीएम के उस बयान के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उन्‍होंने कहा था कि योगी को उन्‍हीं की चप्‍पल से मारना चाहिए. बीजेपी के इस हमले पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दी है.

संजय राउत ने कहा है कि मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो भी बयान दिया था वह छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर दिया था. महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को कोई चप्पल पहनकर माला नहीं पहनाता. यह हमारी संस्कृति और परंपरा है. यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हमारी संस्‍कृति और परंपरा के साथ खिलवाड़ किया था.

The statement was made over an insult to Chhatrapati Shivaji Maharaj. No one garlands Shivaji Maharaj in Maharashtra while wearing slippers. It is our culture and tradition: Sanjay Raut, Shiv Sena, on row over Maharashtra CM Uddhav Thackeray’s remarks on UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/Ijwue27M5y

