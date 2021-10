पीएम मोदी के सामने महिलाओं ने किया मंत्रोच्चार, जय श्री राम के नारे, देखें वीडियो

रोम. जी-20 सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रोम में कई कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान राजधानी रोम में भीड़ से मिल रहे पीएम मोदी के सामने एक महिला संस्कृत श्लोक का उच्चारण करने लगीं और ऊँ नम: शिवाय का पाठ करने लगीं. इस बीच लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगा रहे थे.

जी-20 के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने की चर्चा करेंगे. इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के आमंत्रण पर पीएम मोदी 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर हैं.

#WATCH Sanskrit chants, slogans of ‘Modi, Modi’ reverberate at Piazza Gandhi in Rome as Prime Minister Narendra Modi interacts with people gathered there

The PM is in Rome to participate in the G20 Summit. pic.twitter.com/G13ptYOAjB

