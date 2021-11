महाराष्ट्र को मिलेगी सौगात, कल 4 लेन मार्गों की आधारशिला रखेंगे PM नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 8 नवंबर को संत ज्ञानेश्वर महाराज (Dnyaneshawar Maharaj) पालकी मार्ग के पांच खंड़ों को चार लेन करने के लिए सोमवार यानि 8 नवंबर को आधारशिला रखेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी संत तुकाराम महाराज (Sant Tukaram Maharaj) पालकी मार्ग के तीन खंडों को चार लेन में बनाने के काम की भी आधारशिला रखेंगे.

इन दोनों ही आधारशिला के कार्यक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार को दी गई. बता दें कि संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की गिनती देश के सबसे महान संतों में की जाती है. इन दोनों ही संतों का जन्मोत्सव का कार्यक्रम महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाता है. इस अवसर पर महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर पालकी यात्रा का आयोजन भी किया जाता है.

Prime Minister Narendra Modi will lay foundation stone of four laning of five sections of Sant Dnyaneshawar Maharaj Palkhi Marg (NH-965) and three sections of Sant Tukaram Maharaj Palkhi Marg (NH-965G), on 8th November: PMO

