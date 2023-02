VIDEO: 'मैं उस देश से आती हूं...' सरोजिनी नायडू का 95 साल पुराना भाषण वायरल, सुना क्या?

नई दिल्ली. भारत की आजादी की लड़ाई में कई महान विभूतियों ने हिस्सा लिया. स्वतंत्रता की लड़ाई में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी भी समान थी. इतिहास में जाएं तो आजादी की जंग की शुरुआत 1857 के विद्रोह से हुई. ‘भारत कोकिला’ कही जाने वाली सरोजिनी नायडू (Sarojini Naidu) उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए तो लड़ाई लड़ी ही साथ ही समाज को सुधारने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. कल (13 फरवरी) ही उनकी जयंती (Sarojini Naidu Birth Anniversary) थी. अब सरोजनी नायडू के भाषण (Sarojini Naidu Viral Speech) का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार सरोजनी नायडू के भाषण का यह वीडियो 95 साल पुराना है. उनका यह भाषण उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान का है. बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली और एक राज्य (संयुक्त प्रांत) के राज्यपाल के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला के रूप में, उन्होंने इतिहास रच दिया था. वीडियो को नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने ट्विटर पर शेयर किया था.

