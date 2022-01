महाराष्ट्र: गर्भवती महिला रेंजर को पूर्व सरपंच ने लात-घूसों से पीटा, फिर जमीन पर घसीटा, VIDEO वायरल

नई दिल्ली: महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. राज्य के सतारा (Maharashtra Satara) जिले के पलसावड़े में पूर्व सरपंच ने एक महिला रेंजर की लाठी डंडों और लात घूसों के साथ जमकर पिटाई की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया. वीडियो वायरल (Satara forest Ranger Viral Video) होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोप पूर्व सरपंच को गिरफ्तार कर लिया. शख्स ने जिस महिला रेंजर को पीटा वह तीन महीने की गर्भवती (Pregnant Forest Ranger) थी. रेंजर को पीटने वाला आरोपी भी इस बात को जानता था. इस पूरे मामले पर मंत्री आदित्य ठाकरे ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला पलसावड़े में बुधवार को वन मजदूरों के स्थानांतरण को लेकर शुरू हुआ था. बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच रामचंद्र जानकर और उसकी पत्नी ने साथ मिलकर महिला वन रेंजर सिंधु सनप और उनके पति सूर्यजी थोम्ब्रे की पहले डंडो से पिटाई की. सिंधु और सूर्याजी थोम्ब्रे पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वे दोनों अपनी ड्यूटी पर तैनात थे.

यह भी पढ़ें- सचिन तेंदुलकर ने टीम को चैंपियन बनाया, लेकिन नहीं मिले पूरे पैसे, अब खेलने से कर दिया इनकार

घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पूर्व सरपंच अमानवीय तरीके से महिला को पीट रहा है. उसने महिला रेजर को पहले लातों से पीटा और फिर उसके ऊपर कूद गया. इतना ही नहीं वह महिला रेंजर के बाल पकड़ कर जमीन पर घसीटता रहा. जहां शख्स महिला रेंजर की पिटाई कर रहा था वहां काफी लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई.

The #ForestGuard (lady) in the video was on duty when she was brutally attacked at #Satara for doing her job. FIR has been booked against the accused & they’ve been detained. Hope strict & immediate action is taken against the accused for the barbaric act.pic.twitter.com/XKXUIUjYRd

— Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) January 20, 2022