राहुल गांधी पर नई मुसीबत, विनायक सावरकर पर बयान को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. ‘मोदी उपनाम’ को लेकर अदालतों के चक्कर काट रहे राहुल के खिलाफ अब हिंदुवादी विचारक दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के भाई के पोते सात्यकी सावरकर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘राहुल गांधी पिछले महीने इंग्लैंड गए थे और एक सभा में उन्होंने टिप्पणी की कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि वे अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और वीर सावरकर को मज़ा आया. यह टिप्पणी उनका अपमान है क्योंकि वह घटना काल्पनिक है. हम राहुल गांधी और उनके कुछ समर्थकों से तथाकथित याचिकाओं और पेंशन के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं. वे वास्तव में गुजारा भत्ता और क्षमादान याचिकाएं थीं. हम अदालत पहुंच गए हैं.’

#WATCH | Satyaki Savarkar, the grandson of one of the brothers of Vinayak Savarkar files a criminal defamation complaint against Rahul Gandhi.

He says, “Rahul Gandhi went to England last month & in one of the gatherings commented that Veer Savarkar wrote in his book that he,… pic.twitter.com/X4tQkvTyGH

— ANI (@ANI) April 12, 2023