'लोग जो चाहे पहनने को आजाद', हिजाब विवाद पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने कहा- मगर स्कूलों को यूनिफॉर्म तय करने का हक

कौशांबी. कर्नाटक के कई स्कूलों में हिजाब को बैन करने के बाद भड़के विवाद का मामला (Hijab Row) अभी सुप्रीम कोर्ट में है. इस विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने शुक्रवार को कहा कि ‘स्कूलों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है. वे किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं.’ खान ने उत्तर प्रदेश के कौशांबी में कहा कि दुनिया भर में यह मान्यता है कि स्कूलों को यूनिफॉर्म के बारे में फैसला लेने का अधिकार है. खान ने कहा कि ‘लोग जो चाहें पहनने के लिए आजाद हैं. मगर यूनिफॉर्म के बारे में स्कूलों के निर्देश पालन किया जाना चाहिए.’

कर्नाटक में जनवरी 2022 में हिजाब विवाद तब शुरू हुआ, जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने कथित तौर पर हिजाब पहनने वाली छह लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया. इसके बाद छात्राओं ने प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इसके विरोध में उडुपी के कई कॉलेजों के लड़के भगवा गमछे लेकर कक्षाओं में जाने लगे. विरोध राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया और साथ ही कर्नाटक में कई स्थानों पर विरोध और आंदोलन हुए. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी छात्रों को यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए. एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस मुद्दे पर फैसला लेने तक हिजाब और भगवा गमछे दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया.

#WATCH | …”Schools have the right to decide their uniforms. They’re not bringing any restriction on any individual…”: Kerala Governor Arif Mohammed Khan on Hijab in schools (24/05) pic.twitter.com/Pv55oFqvqR

— ANI (@ANI) May 25, 2023