Video: लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचकर छात्रा की आंखों से छलके आंसू, मिस कर रही थी ऑफलाइन क्लास

दिल्ली सहित कई राज्यों में फिर से स्कूल खुल गए (School College Reopen) हैं. अगर बात करें दिल्ली की तो यहां सोमवार से कक्षा 9वीं-12वीं के लिए स्कूलों के साथ-साथ कॉलेज और कोचिंग सेंटर फिर से खुल गए हैं. लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचकर कई छात्र-छात्राएं भावुक दिखाई दिए. दिल्ली की रहने वाली नेहा नाम की छात्रा जब स्कूल पहुंची तो वह अपने आंसूओं को रोक नहीं पाई.

नेहा ने CNN News 18 के संवाददाता को बताया कि ऑमिक्रोन की वजह से उसकी फैमिली को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. नेहा ने कहा, ‘वह ऑनलाइन क्लास तो करती थी, मगर उसे प्रॉब्लम होती थी. अब ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होगा.’ अपनी बात को कहते-कहते नेहा बेहद भावुक हो जाती हैं, और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है.

#WATCH | CNN News18 @rupashreenanda speaks to a student in Delhi who could not hold back her tears as she attended her first physical class in a long time

Listen in to this very special conversation: pic.twitter.com/UBbLxkI0JK

