SCO Summit-2022: प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के लिए रवाना, जानें किन नेताओं करेंगे मुलाकात?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मलेन में भाग लेने आज उज्बेकिस्तान रवाना हो हैं. राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर पीएम मोदी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सम्मलेन में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के राजधानी समरकंद में रहेंगे. उज्बेकिस्तान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को बयान जारी करते हुए बताया था कि वे, “समूह के अंदर मौजूदा मुद्दों, विस्तार और सहयोग को आगे बढ़ाने के बारे में विचारों के आदान-प्रदान को लेकर उत्सुक हैं.”

प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और ईरानी नेता इब्राहिम रईसी सहित अन्य नेता एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन भाग लेंगे. वहीं उज्बेकिस्तान एससीओ का मौजूदा अध्यक्ष है.

पीएमओ ने ट्ववीट कर प्रधानमंत्री की उजबेकिस्तान दौरे की जानकारी दी.

PM @narendramodi emplanes for Samarkand, Uzbekistan.

He will participate in the SCO Summit as well as hold meetings with several world leaders. pic.twitter.com/XQ7XfioLk4

— PMO India (@PMOIndia) September 15, 2022